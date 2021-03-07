Hitachi выпустила новый твердотельный аккумулятор емкостью 1000 mAh

Специалисты японской корпорации Hitachi Zosen создали твердотопливный аккумулятор, который способен работать при низких и высоких температурах и обладает рекордной емкостью – 1000 мАч.

Свой аккумулятор разработчики показали в Токио. На презентации было сказано, что батарея может выдерживать от -40 до 100 градусов и у нее в семь раз выше емкость в сравнении с прошлыми моделями.

Новинку уже намерены протестировать в промышленности и космонавтике, но когда именно компания приступит к испытаниям не сообщается.

Аккумулятор Hitachi Zosen намерены установить на камеру модуля Kibo на МКС, причем твердотопливный элемент планируют тестировать шесть месяцев.

Стоит отметить, что твердотопливные элементы идеально подходят для устройств, которые боятся возгорания, но пока они сильно уступают по емкости литий-ионным вариантам на жидком электролите.