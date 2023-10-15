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Hisense запустила в продажу 4K-телевизор на 85 дюймов с дисплеем 120 Гц за 85 тысяч рублей

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Hisense представила 85-дюймовый телевизор 85E3K-Pro TV. На домашнем рынке он оценивается в 865 долларов.

Телевизор оснащен 4K-панелью с разрешением и кадровой частотой 120 Гц, что обеспечивает высокое качество изображения и плавность воспроизведения. Интегрированная звуковая система в формате 2.1 обладает мощностью более 60 Вт, что позволяет наслаждаться качественным звуком.

Аппаратная платформа телевизора основана на однокристальной системе с четырехядерным процессором Arm Cortex-A73. Он обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенной флеш-памяти — 64 ГБ, что обеспечивает достаточное пространство для хранения контента.

В целом, телевизор Hisense 85E3K-Pro TV предлагает большой экран, высокое разрешение, плавную кадровую частоту, качественный звук и достаточно солидные характеристики по доступной цене.

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