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Hisense выпустила новый большой 4-К телевизор

Автор На чтение 2 мин Просмотров 12 Опубликовано

Одним из интересных особенностей является наличие пульта дистанционного управления (ПДУ) с солнечными батареями для подзарядки.

Hisense выпустила новый большой 4-К телевизор

Телевизор Hisense U8NQ оснащен дисплеем Mini LED с разрешением 4K и поддержкой периодического обновления до 144 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 3000 нит.

Устройство поддерживает несколько технологий, включая Mini LED Pro с полным локальным затемнением, HDR10+, Dolby Vision IQ, HLG, а также игровые режимы Game Mode Pro, AMD Freesync Premium Pro и режимы IMAX Enhanced и Filmmaker Modes.

Телевизор работает в системе Google OS, что позволяет пользователю получить доступ к современным потоковым сервисам, таким как Netflix и YouTube, а также управлять динамиком с помощью голосовых помощников Google Assistant или Amazon Alexa.

В них также присутствуют порты HDMI 2.1, USB 3.0 Type-C, S/PDIF, а также модули Bluetooth и Wi-Fi 6 для подключения к любым устройствам.

Встроенная аудиосистема 2.1 мощностью 60 Вт обеспечивает качественный звук, а также может быть подключена к саундбару.

Пульт дистанционного управления имеет солнечную мини-панель для подзарядки и функцию Find My Remote, которая помогает найти пульт в случае его потери.

Стоимость Hisense U8NQ Mini LED TV зависит от размера экрана. Модель с диагональю 65 дюймов стоит 1999 евро, версия с наушниками на 75 дюймов доступна по цене 2699 евро.

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