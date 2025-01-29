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Hisense третий год подряд становится вторым по величине брендом телевизоров в мире

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Компания Hisense сообщает, что в 2024 году ей принадлежит почти 15% от общего объема поставок телевизоров в мире, что делает её вторым по популярности брендом в отрасли третий год подряд.

Успех компании объясняется увеличением известности благодаря спонсорству международных спортивных мероприятий и росту спроса на большие диагонали телевизоров. В этом году Hisense также заняла первое место по продажам экранов размером 100 дюймов и более.

Ссылаясь на отчет AVC Revo, Hisense утверждает, что в 2024 году увеличила поставки на 11,9% по сравнению с 2023 годом, что повысило её долю на мировом рынке до 14,06%.

Hisense спонсирует команду Формулы-1 Infiniti Red Bull и Австралийскую национальную лигу регби. Компания также заявляет, что уже второй год подряд является лидером в категории телевизоров диагональю 100 дюймов и более. В то же время традиционные модели, такие как 75-дюймовый мини-светодиодный U9, продолжают хорошо продаваться на Amazon.

В 2025 году Hisense планирует представить новые модели, включая 116-дюймовый светодиодный телевизор TriChroma с технологией локального затемнения и ультратонкий 136-дюймовый телевизор 136MX с частотой экрана 120 Гц, который был показан на выставке CES.

 

Источник: notebookcheck

Hisense
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