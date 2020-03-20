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Hisense представила первый в мире 8К-телевизор с двумя экранами

20.03.2020 10:02

Hisense представила 8К телевизор с двумя экранами и самыми передовыми системами.
Новинка получила название Hisense 85U9E. Это 85-дюймовая панель, под которой еще расположен 29-дюймовый экран для отображения разной информации.

Hisense 85U9E можно будет купить за 11 350 долларов, и по заявлению компании, в ее новом телевизоре качество изображения лучше, чем в iPhone 11 и телевизоре Sony Z9D.

Разрешение основного экрана составляет 7680х4320 пикселей. Пиковая яркость экрана 2500 кд/м2, а контрастность составляет 80 000:1.

Подсветка в телевизоре Mini-LED с 1694 отдельными зонами, которыми управляет отдельный процессор.

В описании к телевизору указали 110 Вт акустическую систему, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Работает Hisense 85U9E под управлением операционной системы Android Pie.

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