Главная » Новости

Hisense представила новый телевизор для геймеров E7KQ PRO

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Hisense выпустила новую модель телевизора, которая рассчитана на работу с современными игровыми консолями.
Новинка под названием Hisense E7KQ PRO будет предлагаться с диагональю экрана от 55 до 75-дюймов, модель получила экран с частотой обновления 144 Гц и порт HDMI 2.1.

На рынке будет доступно три версии с диагональю 55, 65 и 75 дюймов, при этом не зависимо от размера разрешение дисплея составит 4К, а время отклика пикселя 9 мс.

Устройства получили технологию Quantum Dot, поддержку Dolby Vision IQ, HLG и HDR10+. Пиковая яркость панели составляет 350 нит.

Также в телевизорах установлена 50 Вт акустическая система 2.1 с сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.

Цены и старт продаж Hisense E7KQ PRO пока не озвучили, а сам телевизор пока только представлен в Испании.

Hisense Hisense E7KQ PRO
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.