Hisense представила новый телевизор для геймеров E7KQ PRO

Hisense выпустила новую модель телевизора, которая рассчитана на работу с современными игровыми консолями.

Новинка под названием Hisense E7KQ PRO будет предлагаться с диагональю экрана от 55 до 75-дюймов, модель получила экран с частотой обновления 144 Гц и порт HDMI 2.1.

На рынке будет доступно три версии с диагональю 55, 65 и 75 дюймов, при этом не зависимо от размера разрешение дисплея составит 4К, а время отклика пикселя 9 мс.

Устройства получили технологию Quantum Dot, поддержку Dolby Vision IQ, HLG и HDR10+. Пиковая яркость панели составляет 350 нит.

Также в телевизорах установлена 50 Вт акустическая система 2.1 с сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.

Цены и старт продаж Hisense E7KQ PRO пока не озвучили, а сам телевизор пока только представлен в Испании.