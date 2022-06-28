Компания Hisense представила флагманский 65-дюймовый смарт-телевизор A9H

Hisense показала свою флагманскую модель телевизора A9H. Пока производитель показал 65-дюймовую версию, но в дальнейшем будет выпущена и 55-дюймовая модификация.

Hisense A9H получил OLED экран с частотой обновления 120 Гц, что позволяет на панели раскрыть весь потенциал игровых консолей нового поколения.

Разрешение экрана телевизора 4К, заявленная максимальная яркость 1000 кд/м2, есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision IQ.

Помимо топовой панели телевизор получил 80 Вт акустическую систему. Работает телевизор под управлением операционной системы Vidaa U6.0.

В Великобритании Hisense A9H с 65 диагональю будет стоит 2300 фунтов стерлингов.