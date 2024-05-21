Hisense представила 100-дюймовый телевизор Monster TV 144 Гц за 112 тыс. рублей

Hisense представила новый телевизор Vidda NEW S100 Pro, имеющий огромный 100-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц, обеспечивающий потенциально плавное воспроизведение изображений.

В телевизоре имеются 5-канальные динамики 2.1 и поддержка Bluetooth 5.4. Однако, у панели дисплея разрешение 3840 x 2160 пикселей, но с ограниченным количеством 192 секций для затемнения подсветки.

Это может привести к снижению контрастности и потенциальному размытию изображения в темных сценах. Дисплей охватывает 85% цветовой гаммы DCI-P3 и поддерживает 10-битную цветопередачу.

Телевизор Vidda S100 Pro от Hisense оснащен 4 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ встроенного хранилища. В нем также предусмотрены различные порты, включая два интерфейса HDMI 4K 144 Гц, два интерфейса HDMI 4K 60 Гц, интерфейс USB-A 3.0, сетевой порт RJ45, интерфейс USB-A 2.0 и антенный вход.

Новый телевизор Hisense Vidda S100 Pro уже доступен на JD.com по стартовой цене 8 999 юаней или чуть дороже 112 тыс. рублей.