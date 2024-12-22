Hisense покажет на CES 2025 беспроводную систему домашнего кинотеатра HT Saturn

Компания Hisense анонсировала новую беспроводную систему домашнего кинотеатра HT Saturn на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе.

Эта система, как отметили в компании, предназначена для любителей больших экранов и сочетает в себе современные звуковые технологии с простотой использования, создавая уникальный опыт просмотра для кино, игр и музыки.

HT Saturn предлагает высококачественный звук, специально разработанный для телевизоров Hisense с диагональю 85 дюймов и более.

Благодаря технологиям Pure Surround, Dolby Atmos и DTS:X система обеспечивает многомерный звук, позволяя пользователям погрузиться в атмосферу каждого фильма или игры.

Одной из ключевых особенностей является технология Hi-Concerto, которая позволяет системе и телевизору работать в синхронизации, создавая расширенное звуковое пространство. HT Saturn автоматически настраивает звук, анализируя акустику комнаты, что обеспечивает идеальное качество воспроизведения.

Система включает четыре беспроводные сателлита и сабвуфер, что упрощает установку и избавляет от лишних проводов. Её стильный дизайн легко вписывается в любой интерьер.

HT Saturn также предлагает множество вариантов подключения, включая HDMI eARC и Bluetooth 5.3, что делает её совместимой с различными устройствами. Пять режимов эквалайзера позволяют оптимизировать звук для разных сценариев, от фильмов до спортивных трансляций.

С мощной системой из 13 динамиков HT Saturn обеспечивает насыщенный звук, который идеально дополняет качество изображения больших экранов, превращая обычный просмотр в захватывающее зрелище.