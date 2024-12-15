Hisense поделилась успехами в продажах телевизоров и отметила свое 55-летие

Компания Hisense заняла первое место в мире по продажам телевизоров с диагональю 100 дюймов и второе место с долей 13,6% в глобальных поставках телевизоров за период с 2022 года по первый квартал 2024 года.

Эти достижения были озвучены на ежегодной партнёрской конференции в Москве, приуроченной к 55-летию компании.

На мероприятии собрались представители Hisense и партнёрских брендов, а также специалисты из России, Беларуси, Азербайджана, Грузии и Казахстана.

С момента своего основания в 1969 году в Циндао, Hisense выросла из небольшой фабрики по производству радиоприёмников в одного из крупнейших производителей бытовой техники в мире, включая такие бренды, как Toshiba, Gorenje и Kelon.

Компания активно представлена на российском рынке, предлагая широкий ассортимент техники, включая духовые шкафы, стиральные машины, телевизоры и саундбары. В 2024 году среди новинок — 100-дюймовый телевизор Toshiba Z670NE с QLED-экраном и высокой яркостью.

Также стоит отметить, что телевизионная операционная система VIDAA, разработанная Hisense, показала самый высокий рост в 2023 году, и в 2024 году в неё добавлен сервис «VK Видео» для российских пользователей.