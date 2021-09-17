Hisense анонсирует первый в мире лазерный телевизор с подвижным экраном

Hisense, китайская компания, известная производством телевизоров, объявила о выпуске первого в мире лазерного телевизора с выдвижным экраном. Объявление было сделано компанией на 3-м Глобальном форуме по развитию технологий лазерных дисплеев и индустрии.

Представляя новый телевизор, Юй Чжитао, вице-президент холдинговой компании Hisense Group, сказал: «Лазерный дисплей на самом деле представляет собой набор космических решений. Первый в мире лазерный телевизор с подвижным экраном Hisense — это только начало».

Этот новый лазерный телевизор Hisense с поворотным экраном оснащен большой 77-дюймовой панелью дисплея и оснащен собственной технологией вращающегося или скрученного экрана и полноцветной лазерной технологией. Он поддерживает сверхвысокое разрешение 4K HDR , сверхширокую цветовую гамму 107% BT.2020 и максимальную яркость 350 нит.

Что касается дизайна, на боковой стороне экрана практически нет лицевых панелей, но есть лицевые панели вверху и более толстые лицевые панели внизу. На данный момент Hisense подала заявку на более 70 патентов, связанных с этим лазерным телевизором с плойкой.

Он оснащен визуальным процессором Transvision и динамиками Harmon Kardon для получения звука театрального уровня. Итак, компания заявляет, что когда экран развернут, он дает ощущение театра, а когда он опущен, он действует как оперный театр.

Изделие изготовлено с использованием высокотехнологичных материалов авиационного класса и одновременно отвечает требованиям гибкости для скручивания и жесткости для плоскостности. Звук театрального уровня, настроенный командой Harmon Cardon Golden Ear, поставляется с поддержкой двойного декодирования звуковых эффектов Dolby DTS.

В настоящее время этот новый лазерный телевизор с подвижным экраном Hisense доступен для бронирования на JD.com, но компания еще не раскрыла его цены или информацию о наличии. Если интересно, то товар можно забронировать всего за 1 юань. Судя по предыдущему заявлению компании, вполне вероятно, что устройство поступит в продажу в конце этого года.