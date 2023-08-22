Хинштейн: запрет iPhone для обычных россиян не имеет смысла

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн выразил мнение о запрете на использование iPhone для обычных граждан России, считая его нерациональным. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале IT-комитета Госдумы.

Хинштейн отметил, что хотя он понимает уязвимости iPhone, для него этот гаджет остается более удобным и функциональным. По его словам, запреты связаны лишь с ограничением служебного общения и передачи данных. Он подчеркнул, что запрет на использование iPhone для обычных граждан будет нерациональным в случае, если они не занимают государственные должности или не работают на ключевых предприятиях страны. Хинштейн отметил, что на данный момент у iPhone нет полноценной альтернативы с точки зрения пользователя.

Ранее, 1 августа, стало известно, что ФГУП «Главный радиочастотный центр», подведомственный Роскомнадзору, начал проверку на защищенность от слежки устройств iPhone и iPad. Хинштейн поддержал эту меру, считая ее необходимой. Он также подчеркнул, что невозможно гарантировать безопасность персональных данных, которые отправляются на серверы Apple.

В июле сообщалось, что некоторым сотрудникам российских министерств и ведомств, таким как Минпромторг, Минтранс и Минпросвещение, было запрещено использовать устройства Apple в рамках служебных обязанностей. Также Минцифры приняло решение отказаться от продукции этой компании.