Hi-Tech Mail: Смартфон iPhone 14 Plus подешевел в России уже на 12%

iPhone 14 Plus — это актуальный гаджет с большим экраном, который не уступает по размеру самым топовым смартфонам Apple. Его цена значительно снизилась. Если в начале продаж айфон стоил 94 990 рублей, то теперь его можно приобрести за менее чем 83 000 рублей, что составляет экономию 12% от первоначальной стоимости, выяснил портал Hi-Tech Mail.ru.

Характеристики iPhone 14 Plus включают 6,7-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED с разрешением 2778×1284 пикселей, встроенную память объемом 256 ГБ, 128 ГБ или 512 ГБ, 6 ГБ оперативной памяти, двойную основную камеру разрешением 12 МП и процессор Apple A15 Bionic.

iPhone 14 Plus можно рассматривать как увеличенную версию стандартного iPhone 14. Он обладает мощными характеристиками, включая процессор A15 Bionic, большой дисплей Super Retina XDR OLED, двойную основную камеру и емкий аккумулятор.