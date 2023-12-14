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Hi-Tech Mail.ru: в России резко подешевел iPhone 15 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

iPhone 15 Pro на 128 ГБ сейчас можно приобрести за 102 990 рублей, причем продавцы обещают сделать доставку гаджета после 21 декабря.

iPhone 15 Pro ценится не только за свою мощность, но и за стабильную операционную систему iOS, одну из лучших камер на рынке, прекрасный дисплей и новый дизайн корпуса. Теперь смартфон изготовлен из титана и прочного стекла, что придает ему премиальный внешний вид и ощущение в руке.

Кроме того, iPhone 15 Pro обладает мощным процессором, который легко справляется с современными играми, обеспечивает плавный интерфейс и быструю загрузку приложений. Устройство также отличается компактными размерами, что редко встречается у смартфонов на платформе Android с аналогичной производительностью.

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