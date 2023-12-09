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Hi-Tech Mail.ru: в России рекордно подешевел iPhone 15 Pro Max

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Согласно сообщению издания Hi-Tech Mail.ru, стоимость топового флагмана Apple, iPhone 15 Pro Max, снизилась до рекордной отметки. На российском рынке цена на устройство составляет 130 тысяч рублей, что является скидкой около 30 процентов по сравнению с начальной ценой в 190-200 тысяч рублей.

Предыдущее существенное снижение цены на iPhone 15 Pro Max было отмечено в конце октября, когда устройство стоило от 164 до 170 тысяч рублей.

Напомним iPhone 15 Pro Max оснащен 6,7-дюймовым дисплеем LTPO Super Retina XDR OLED с поддержкой частоты 120 герц, процессором A17 Pro, 8 гигабайтами оперативной памяти, тройной камерой с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей. Смартфон также имеет аккумулятор емкостью 4441 миллиампер-час, стереодинамики и модуль NFC.

IPhone 15 Pro Max
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