Hi-Tech Mail.ru: в России на 20% снизилась цена смартфона iPhone SE 2022

Цена на новый iPhone SE 3-го поколения значительно снизилась, в интернете сейчас можно найти самые выгодные предложения.

Этот современный смартфон от Apple имеет классический дизайн, который не меняется уже много лет. На старте продаж аппарат стоил около 50 тыс. рублей, пишет Hi-Tech Mail.ru. Однако сейчас его стоимость снизилась до 40 тыс. рублей, что составляет примерно 20% снижение.

В столичном регионе можно найти и более выгодные предложение на классическую модель компании Apple.

Напомним iPhone SE 3-го поколения оснащен 4,7-дюймовым дисплеем Super Retina и мощным чипом Apple A15 Bionic.

Корпус смартфона также защищен от воды и пыли по стандарту IP67, что означает, что он может выдержать погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут.