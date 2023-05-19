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Hi-Tech Mail.ru: цена на смартфон iPhone 11 в России снизилась до 40 тысяч рублей

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iPhone 11 был представлен в 2019 году, поэтому это смартфон еще оснащен IPS дисплеем.
Смартфон iPhone 11 всегда пользовался большим спросом в России, но сейчас он теряет свои позиции и соответственно цену.

По данным Hi-Tech Mail.ru, сейчас аппарат в РФ стоит около 40 тыс. рублей, при том что на старте продаж его можно было купить от 60 тыс. рублей.

Напомним, в iPhone 11 установлен 6,1-дюймовый дисплей, экран выполнен по технологии IPS.

В основе устройства лежит фирменный процессор Apple A13 Bionic, оперативной памяти в смартфоне 4 ГБ, постоянной от 64 ГБ.

Аппарат также оснащен 12 Мп основной камерой и системой Face ID.

iPhone 11
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