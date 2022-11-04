Hi-Tech Mail.ru: цена на iPhone 14 Pro Max в России снизилась до 86 тысяч рублей

iPhone 14 Pro Max официально в России не продается, компания Apple из-за санкций прекратила поставлять свою технику в нашу страну.

iPhone 14 в РФ привозят по параллельному импорту, а некоторые продавцы поставляют аппараты по «серым» схемам, но по более низким ценам.

Сейчас в столичном регионе iPhone 14 Pro Max можно купить за 79 990 рублей, пишет Hi-Tech Mail.ru.

Но более реальный ценник на модель составляет 86 000 рублей, и это с учетом, что месяц назад флагманскую модель от Apple продавали от 114 990 рублей.

Apple на глобальном рынке iPhone 14 Pro Max начала продавать с 16 сентября, через некоторое время смартфон появился у российских бывших официальных партнеров Apple, которые завезли серию iPhone 14 по параллельному импорту.