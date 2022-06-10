Hi-Tech Mail.ru: цена на iPhone 12 Pro в России упала до 80 тысяч рублей

Apple уже готовится к производству нового поколения смартфонов серии iPhone 14, которая будет представлена в сентябре на специальном мероприятии.

По данным аналитического отдела Hi-Tech Mail.ru, снятый с производства iPhone 12 Pro на российском рынке подешевел до рекордно низкой цены.

iPhone 12 Pro в продажу поступил в 2020 году по цене от 100 тыс. рублей, сейчас его можно купить за 80 тыс. рублей.

В столичном регионе встречаются предложения 72 тыс. рублей. Стоит отметить, что сейчас распродаются остатки iPhone 12 Pro, так как аппарат еще в прошлом году был снят с производства, чтобы не конкурировать с iPhone 13.