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Hi-Tech Mail.ru: цена на iPhone 12 Pro в России упала до 80 тысяч рублей

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Apple уже готовится к производству нового поколения смартфонов серии iPhone 14, которая будет представлена в сентябре на специальном мероприятии.
По данным аналитического отдела Hi-Tech Mail.ru, снятый с производства iPhone 12 Pro на российском рынке подешевел до рекордно низкой цены.

iPhone 12 Pro в продажу поступил в 2020 году по цене от 100 тыс. рублей, сейчас его можно купить за 80 тыс. рублей.

В столичном регионе встречаются предложения 72 тыс. рублей. Стоит отметить, что сейчас распродаются остатки iPhone 12 Pro, так как аппарат еще в прошлом году был снят с производства, чтобы не конкурировать с iPhone 13.

iPhone 12 Pro
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