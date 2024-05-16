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Hi-Tech Mail.Ru: цена iPhone 15 в РФ опустилась до 66 тысяч рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 277 Опубликовано

Портал Hi-Tech Mail.ru сообщил, что базовая модель iPhone 15 значительно снизила свою стоимость в России.

В настоящее время данный смартфон продается по цене ниже 70 тыс. рублей. На старте продаж осенью 2023 года цена на iPhone 15 в России составляла в среднем от 125 до 170 тыс. рублей.

Однако в мае текущего года средняя цена снизилась до 70 тыс. рублей, а некоторые продавцы предлагают новый гаджет всего за 66 тыс. рублей. Таким образом, за полгода стоимость смартфона снизилась более чем на 40%.

Цена устройства зависит от различных факторов, таких как цвет, объем памяти, регион, для которого предназначен iPhone, регион покупателя, а также тип и количество поддерживаемых SIM-карт.

Например, на маркетплейсах Москвы можно найти несколько предложений по цене ниже 70 тыс. рублей.

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