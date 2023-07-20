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Hi-Tech Mail.Ru: стоимость iPhone 14 Plus снизилась в России на 15 процентов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

iPhone 14 Plus на российском рынке стремительно теряет в цене, на старте продаж базовую модель смартфона с большим экраном продавали за 95 тыс. руб.

Сейчас столичные продавцы предлагают это устройство за 80 тыс. руб. Таким образом, iPhone 14 Plus на российском рынке подешевел на 15% от своей первоначальной цены.

Напомним, iPhone 14 Plus пришел на смену модели iPhone 13 mini. В смартфоне установлен 6,7-дюймовый дисплей, двойная основная камера с датчиками на 12 Мп и процессором Apple A15 Bionic. Также в РФ стал доступнее базовый iPhone 14, сейчас он стоит 73 тыс. руб.

Но такая ценна действует только в Москве, у других продавцов стоимость смартфонов осталась на уровне начала продаж. Напомним, в сентябре текущего года будет представлена линейка iPhone 15.

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