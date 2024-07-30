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Hi-Tech Mail.ru сообщил о снижении цены на iPhone 15 до 70 тыс. рублей

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Российский портал регулярно мониторит стоимость смартфонов яблочной компании на рынке.

Согласно последнему исследованию, снижение стоимости наблюдается на базовую модель iPhone 15.

Hi-Tech Mail.ru выяснил, что стоимость iPhone 15, выпущенного год назад, снизилась в России на 40% — до 70 тысяч рублей.

Конечно же сравнении идет с ценами на момент старта продаж, когда устройство предлагалось от 125 до 170 тысяч рублей. Такие высокие цены были вызваны дефицитом.

Теперь же в середине лета аппарат подешевел примерно на 40%, до указанной суммы в 70 тысяч рублей.

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