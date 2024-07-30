Hi-Tech Mail.ru сообщил о снижении цены на iPhone 15 до 70 тыс. рублей

Российский портал регулярно мониторит стоимость смартфонов яблочной компании на рынке.

Согласно последнему исследованию, снижение стоимости наблюдается на базовую модель iPhone 15.

Hi-Tech Mail.ru выяснил, что стоимость iPhone 15, выпущенного год назад, снизилась в России на 40% — до 70 тысяч рублей.

Конечно же сравнении идет с ценами на момент старта продаж, когда устройство предлагалось от 125 до 170 тысяч рублей. Такие высокие цены были вызваны дефицитом.

Теперь же в середине лета аппарат подешевел примерно на 40%, до указанной суммы в 70 тысяч рублей.