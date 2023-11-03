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Hi-Tech Mail.ru: смартфон iPhone 15 в России уже подешевел на 30%

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Согласно информации от издания Hi-Tech Mail.ru, цены на базовую модель iPhone 15 в России снизились на примерно 30% с момента начала продаж. При релизе нового смартфона Apple, его цена в интернет-магазинах составляла от 125 до 170 тысяч рублей. Однако сейчас базовая модель iPhone 15 доступна по цене от 86 тысяч рублей, что является скидкой в 30%.

Некоторые магазины предлагают эту новинку за 86 тысяч рублей в самой простой конфигурации, которая включает черный цвет и 128 ГБ встроенной памяти.

iPhone 15 оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1170 на 2556 пикселей и яркостью до 2000 нит. Внутри устройства работает процессор Apple A16 Bionic, а также имеется две камеры с разрешением 48 МП и 12 МП, а объем оперативной памяти составляет 6 ГБ. Варианты встроенной памяти доступны с объемом 128, 256 или 512 ГБ.

 

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