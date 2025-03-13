Hi-Tech Mail.ru: смартфон iPhone 15 подешевел в РФ до 50 тыс. рублей

В России очень сильно подешевел базовый смартфон компании Apple, выпущенный в 2023 году.

Как сообщает издание Hi-Tech Mail.ru, в начале 2025 года стоимость устройства составляла 70–75 тысяч рублей, а в конце февраля цена опустилась до 65 тысяч рублей. За первые три месяца года цена на маркетплейсах упала на 25 процентов.

Специалисты отметили, что самые низкие цены на iPhone 15 можно найти именно на маркетплейсах. Также дешёвые смартфоны Apple доступны с доставкой из-за границы, однако в этом случае покупателям придётся заплатить пошлину, которая составит около 10 процентов от стоимости устройства.

Некоторые продавцы отдают «яблочный» гаджет за 50 тыс. рублей, но только нет уточнения, из какой он страны и является ли он новым или это устройство уже восстановленное.