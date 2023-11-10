Hi-Tech Mail.Ru: Siri научили говорить на русском языке без доступа в Интернет

Редакторы Hi-Tech Mail.ru сообщили, что Siri способна выполнять базовые функции даже без подключения к сети. Теперь голосовой ассистент может включать будильники и таймеры, менять настройки смартфона, запускать приложения, выполнять простые расчеты на калькуляторе и многое другое, даже при включенном авиарежиме. Однако без доступа к интернету, Siri не сможет выполнять функции поиска информации или управления умным домом.

Офлайн функционал Siri стал одной из самых ожидаемых возможностей среди пользователей iPhone. Ранее владельцы устройств Apple жаловались на то, что помощник может прекращать работу и не выполнять базовые задачи при нестабильном интернет-соединении. Теперь же простые запросы обрабатываются непосредственно на самом устройстве, а не на серверах Apple.

Первоначально функция офлайн Siri была представлена в 2021 году с выходом iOS 15, но только на английском языке. Теперь, спустя два года, голосовой ассистент научился работать без подключения к сети на русском языке. Вероятно, данная функция появилась в одной из версий iOS 17. Установленная на iPhone 13 Pro редактора Hi-Tech Mail.ru версия iOS составляла 17.1.

Для того чтобы Siri работала без доступа к интернету, необходимы iPhone XR или iPhone Air 3 и более новые модели.