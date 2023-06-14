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Hi-Tech Mail.Ru: ноутбук MacBook Air 15 оценен в России в 165 тысяч рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Apple уже начала продажи новых ноутбуков MacBook Air с 15-дюймовым экраном, его можно купить в США и других регионах.

На российском рынке тоже начали принимать предварительные заказы на эту модель, но 15-дюймовый MacBook Air до нашего рынка доберется только по программе параллельного импорта.

На сайте re:Store начали принимать заказы на новый ноутбук от Apple, его стоимость составляет 165 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной, модель с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-накопителем обойдется в 189 990 рублей.

MacBook Air 15 доступен расцветках: «полуночный чёрный», «серый космос», «сияющая звезда» и серебристый.

Продавец обещает привезти новинку в течении двух недель. Напомним, MacBook Air 15 получил 15,3-дюймовый экран, камеру FaceTime HD, порт MagSafe 3 для зарядки и процессор Apple M2.

MacBook Air 15
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