Hi-Tech Mail.ru: iPhone SE 2022 года подешевел на рынке РФ до 40 тысяч рублей

Согласно информации, опубликованной на портале Hi-Tech Mail.ru, смартфон iPhone SE 2022 года значительно снизил свою цену на российском рынке.

В настоящее время устройство доступно за 40 тысяч рублей и даже ниже. При этом при запуске продаж цена на аппарат составляла от 50 до 70 тысяч рублей.

Авторы статьи отмечают, что iPhone SE 2022 года представляет собой современное устройство Apple, сохранившее культовый дизайн бренда. В момент появления на российском рынке он продавался по очень высокой цене.

Смартфон оснащен 4,7-дюймовым IPS-дисплеем, процессором Apple A15 Bionic, 4 гигабайтами оперативной памяти и одной камерой разрешением 12 мегапикселей.

Устройство также имеет аккумулятор емкостью 2018 миллиампер-часов, встроенный в кнопку Home дактилоскопический сенсор, разъем Lightning и стереодинамики. Оригинальная модель iPhone SE была представлена весной 2016 года.