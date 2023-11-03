Hi-Tech Mail.ru: iPhone 15 в России резко подешевел на 30%

Согласно информации издания Hi-Tech Mail.ru, с момента начала продаж базовой модели iPhone 15 в России цены на него снизились примерно на 30%. На релизе новый смартфон Apple продавался в интернет-магазинах за цену от 125 до 170 тыс. руб. Теперь же базовую версию iPhone 15 можно приобрести в России за минимум 86 тыс. руб., что составляет снижение цены на 30%.

За 86 тыс. руб. некоторые магазины предлагают самую простую конфигурацию iPhone 15: черного цвета с 128 ГБ встроенной памяти.

iPhone 15 оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1170 на 2556 пикселей и яркостью до 2000 нит. Устройство работает на процессоре Apple A16 Bionic, имеет две камеры с разрешением 48 МП и 12 МП, а также 6 ГБ оперативной памяти. Встроенная память может быть объемом 128, 256 или 512 ГБ.