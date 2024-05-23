Hi-Tech Mail.ru: iPhone 15 Plus подешевел в России до 90 тыс. рублей

Согласно информации портала Hi-Tech Mail.ru, стоимость iPhone 15 Plus с большим 6,7-дюймовым экраном в России снизилась на 35%.

Стартовая цена этой модели, представленной осенью 2023 года, составляла от 140 тыс. рублей.

В мае текущего года цена снизилась до 90 тыс. рублей, а некоторые магазины предлагают эту модель даже дешевле.

Напомним, что iPhone 15 Plus оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Внешне iPhone 15 Plus неотличим от iPhone 15 Pro Max, так как вся линейка получила вырез Dynamic Island.

Флагманский процессор Apple A16 Bionic обеспечивает высокую производительность iPhone 15 Plus, а основная камера имеет разрешение 48 Мп и дополнена ультраширокоугольным модулем на 12 Мп. Разрешение фронтальной камеры также составляет 12 Мп.