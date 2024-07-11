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Hi-Tech Mail.ru: iPhone 14 Plus стал доступнее в России на 30%

Автор На чтение 1 мин Просмотров 43 Опубликовано

iPhone 14 Plus с большим экраном стал доступнее для покупки в России, цена снизилась на 30%

В России цена на смартфон iPhone 14 Plus с крупным 6,7-дюймовым OLED-экраном теперь достигает 65 тыс. рублей. При это на старте продаж его стоимость составляла около 95 тыс. рублей.

О снижении цены и предложениях в 65 тыс. рублей за смартфон сообщил портал Hi-Tech Mail.ru.

Apple выпустила iPhone 14 Plus осенью 2022 года. Этот гаджет является увеличенной версией базовой модели iPhone 14. Основным отличием является его большой 6,7-дюймовый OLED-экран, сопоставимый по размерам с экраном премиальной модели iPhone 14 Pro Max.

Кроме того, данный телефон обладает улучшенной автономностью по сравнению с другими моделями линейки.

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