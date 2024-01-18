Hi-Tech Mail.ru: iPhone 13 подешевел на рынке России до 60 тысяч рублей

iPhone 13, который появился три года назад, все еще находится в высоком ценовом сегменте, но его стоимость постепенно снижается.

По информации, опубликованной в издании Hi-Tech Mail, в России наблюдается снижение цены на смартфон iPhone 13 до 60 тыс. рублей против 80 тыс. рублей на момент начала продаж.

То есть снижение стоимости составило 25%. Стоит отметить, что устройство по-прежнему пользуется высоким спросом в России. Смартфон по итогам года оказался в десятке самых продаваемых.

Основные характеристики iPhone 13 включают 6,1-дюймовый экран Super Retina XDR OLED, процессор Apple A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти и минимум 128 гигабайт встроенной памяти.

Дополнительно, смартфон оснащен двойной камерой с разрешением 12 мегапикселей, аккумулятором емкостью 3240 миллиампер-часов, стереодинамиками, портом Lightning и технологией распознавания лица Face ID.