Hi-Tech Mail.ru: iPhone 12 mini в России подешевел до 50 тысяч рублей

iPhone 12 mini на мировом рынке никогда не пользовался большим спросом, при этом модель получила продолжение в лице iPhone 13 mini.

В текущей серии iPhone уже нет mini-формата смартфона, его заменили большой версией — iPhone 14 Max.

При этом iPhone 12 mini все еще продается, и сейчас его можно купить за 50 тыс. руб.

Такие данные приводит издание Hi-Tech Mail.ru, они отмечают что на старте продаж iPhone 12 mini стоил 70 тыс. руб. за два года аппарат подешевел на 20 тыс. рублей.

Стоит напомнить, что iPhone 12 mini создавался для тех, кому не нужен аппарат с большим экраном, в этом смартфоне установлен 5,4-дюймовый дисплей, процессор A14 Bionic и двойная 12 Мп камера.