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Hi-Tech Mail: IPhone 16 подешевел в РФ уже до 78 000 рублей

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iPhone 16 на российском рынке подешевел на 20%, такие данные приводит портал Hi-Tech Mail.

На старте продаж новейший базовый смартфон от компании Apple предлагался за 114 тыс. рублей. Сейчас в столичном регионе данную модель в базовом исполнении можно приобрести за 90-95 тысяч рублей.

Помимо этого маркетплейсы предлагают iPhone 16 за 78 тыс. рублей, но такая цена будет действовать при доставке смартфона из-за рубежа, с большим сроком ожидания. Причем при заказе из-за рубежа покупателю еще придется заплатить пошлину в размере 9,5 тыс. рублей.

Напомним, iPhone 16 получил обновленный дизайн, две новые кнопки: Action Button и Camera Control, а также мощный чип Apple A18 и поддержку искусственного интеллекта. При этом в устройстве установлен дисплей с частотой 60 Гц.

 

Источник: Hi-Tech Mail

 

 

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