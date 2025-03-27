Главная » Новости

В РФ IPhone 14 подешевел до рекордных 40 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Российские журналисты продолжают мониторить стоимость смартфонов яблочной компании, и на этот раз было замечено снижение цены на iPhone 14.

В России цена на iPhone 14 достигла рекордного уровня — 45 тысяч рублей, сообщает портал Hi-Tech Mail.

Летом 2024 года iPhone 14 стоил около 65 тысяч рублей, к декабрю цена снизилась до 55-60 тысяч, а сейчас он продаётся в среднем за 45-47 тысяч рублей.

Эта цена касается новых моделей с памятью 128 ГБ. В зависимости от продавца стоимость может варьироваться: крупные ритейлеры предлагают iPhone 14 за 60 тысяч рублей, в то время как в небольших магазинах и на маркетплейсах его можно найти за 45 тысяч.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.