В РФ IPhone 14 подешевел до рекордных 40 тыс. рублей

Российские журналисты продолжают мониторить стоимость смартфонов яблочной компании, и на этот раз было замечено снижение цены на iPhone 14.

В России цена на iPhone 14 достигла рекордного уровня — 45 тысяч рублей, сообщает портал Hi-Tech Mail.

Летом 2024 года iPhone 14 стоил около 65 тысяч рублей, к декабрю цена снизилась до 55-60 тысяч, а сейчас он продаётся в среднем за 45-47 тысяч рублей.

Эта цена касается новых моделей с памятью 128 ГБ. В зависимости от продавца стоимость может варьироваться: крупные ритейлеры предлагают iPhone 14 за 60 тысяч рублей, в то время как в небольших магазинах и на маркетплейсах его можно найти за 45 тысяч.