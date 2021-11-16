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Hero Electric и Charzer собираются установить 100 000 зарядных станций по всей Индии

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Hero Electric, крупнейшая в Индии компания по производству электрических двухколесных транспортных средств, в партнерстве с Charzer, стартапом по зарядке электромобилей из Бангалора, планирует установить в стране 100 000 зарядных станций в течение следующих трех лет.

Hero Electric и Charzer собираются установить 100 000 зарядных станций по всей Индии

В первый год сотрудничества Charzer установит 10 000 зарядных станций в 30 крупнейших городах. Он также будет предоставлять такие услуги, как Kirana Charzer в дилерских центрах Hero Electric, чтобы упростить доступность зарядных устройств для потребителей, а также мобильное приложение и веб-сайт Charzer для владельцев электромобилей, чтобы найти ближайшие зарядные станции и места для бронирования. Также будет доступна подписка для зарядки электромобилей.

Charzer, представленная в 20 городах, включая Бангалор, Пуна, Дели, Хайдарабад, Мангалор и Вишакхапатнам, — это стартап электромобилей, предлагающий решения для зарядки общественных мест, квартир и офисов. Эти зарядные устройства совместимы со всеми моделями электромобилей, оснащены интеллектуальным программным обеспечением, устанавливаются и обслуживаются сертифицированными профессионалами.

Источник — Astera.

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