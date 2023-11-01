Главная » Новости

Health News: использование гаджетов снижает концентрацию внимания пользователей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что использование мобильных телефонов может негативно сказываться на концентрации внимания. Согласно исследованию, доступность большого объема информации благодаря смартфонам и интернету может привести к поверхностному потреблению информации и постоянным переключениям между разными темами, что негативно влияет на работу мозга и способность сосредоточиться.

Ученые отмечают, что многие люди используют интернет и социальные сети для отдыха и развлечения, но такие привычки могут привести к ухудшению концентрации и эффективности.

Чтобы избежать этого, рекомендуется ограничить поток информации, фокусируясь только на том, что действительно интересно и важно для человека.

Также стоит избегать постоянного присутствия в социальных сетях и постоянной проверки новых сообщений, чтобы повысить собственную устойчивость к отвлекающим факторам и улучшить концентрацию внимания.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.