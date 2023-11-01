Health News: использование гаджетов снижает концентрацию внимания пользователей

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что использование мобильных телефонов может негативно сказываться на концентрации внимания. Согласно исследованию, доступность большого объема информации благодаря смартфонам и интернету может привести к поверхностному потреблению информации и постоянным переключениям между разными темами, что негативно влияет на работу мозга и способность сосредоточиться.

Ученые отмечают, что многие люди используют интернет и социальные сети для отдыха и развлечения, но такие привычки могут привести к ухудшению концентрации и эффективности.

Чтобы избежать этого, рекомендуется ограничить поток информации, фокусируясь только на том, что действительно интересно и важно для человека.

Также стоит избегать постоянного присутствия в социальных сетях и постоянной проверки новых сообщений, чтобы повысить собственную устойчивость к отвлекающим факторам и улучшить концентрацию внимания.