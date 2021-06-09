В продаже смартфон представлен в синем и фиолетовом цвете с прозрачным чехлом в комплекте.

На российский рынок смартфонов выходит новый аппарат Nokia C01 Plus, который относится к бюджетному сегменту имеет операционную систему Android 11 GO, предназначенную для устройств с маломощным железом и небольшим объемом памяти.

HDM Global начала продажи в РФ смартфона Nokia C01 Plus с ОС Android 11 GO по цене 6 490 рублей. За эти деньги клиент получит аппарат с 5,35-дюймовым экраном и корпусом из поликарбоната.

Рама в устройстве выполнена из металлического сплава. Все это позволяет смартфону выдерживать падения, механическое скручивание, перепады температур и давление.

Процессор в модели Unisoc SC9863A, оперативной памяти 1 ГБ, а встроенной – 16 ГБ. За автономную работу устройства отвечает батарея на 3 000 мАч.

Основная и фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. Кроме этого, в Nokia C01 Plus заявлена поддержка разблокировки по лицу, 3,5-мм разъем для наушников, FM-радио, 4G LTE, Bluetooth 4.2 и microUSB.

В продаже смартфон представлен в синем и фиолетовом цвете с прозрачным чехлом в комплекте.