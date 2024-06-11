HarmonyOS NEXT улучшит производительность чипов Kirin 9000 и 9010 от HUAWEI

Информация о возможном улучшении производительности смартфонов HUAWEI на базе чипов Kirin с помощью обновления HarmonyOS NEXT была представлена инсайдером в своём блоге.

Согласно его утверждениям, с очередным обновлением HarmonyOS, производительность GPU на чипах Kirin 9000 и 9010 увеличится на 15% благодаря обновлению API и драйверов. Это может затронуть такие смартфоны, как Pura 70 Ultra, Pocket 2, nova 12, Mate 60 и Mate X5.

Также было упомянуто, что обновление HarmonyOS NEXT принесет множество полезных функций, которые положительно повлияют на работу устройств, их безопасность и взаимодействие с пользователем.

Официальная презентация HarmonyOS NEXT ожидается на мероприятии HDC 2024, запланированном на 21 июня. Однако важно отметить, что эта информация пока является слухом, и до официального анонса со стороны HUAWEI нельзя считать ее подтвержденной.