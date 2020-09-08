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Характеристики Xiaomi Mi TV Horizon Edition опубликованы в Сети

08.09.2020 15:19

Xiaomi добавила новый телевизор к существующей линейке Android TV в Индии. Названная Mi TV 4A Horizon Edition, новая модель от Xiaomi оснащена 43-дюймовым экраном FHD с тонкой рамкой и дешевой ценой в 22 999 рупий (~ 23 700 рублей). В серии также есть 32-дюймовый HD-вариант, который стоит 13 499 рупий (~ 14 000 рублей).

Поскольку это Android TV, новый Mi TV 4A Horizon Edition поддерживает огромную библиотеку приложений благодаря встроенному магазину Google Play. Также есть встроенная поддержка Google Chromecast, Google Assistant и Google Data Saver. Версия Android TV на Mi TV 4A Horizon Edition — это Android 9 Pie, как и на большинстве телевизоров Android сейчас. Google анонсировал версию Android TV на базе Android 10 еще в декабре 2019 года, но может пройти некоторое время, прежде чем выйдет обновление. Для справки, обновление Android 9 вышло на телевизоры с Android только в конце 2019 года.

Характеристики Xiaomi Mi TV Horizon Edition опубликованы в Сети

Тем не менее, Android-телевизоры Xiaomi поставляются с собственной оболочкой сверху, и Mi TV 4A Horizon Edition ничем не отличается. Он имеет пользовательский интерфейс PatchWall 3.0 с поддержкой универсального поиска, специальную спортивную страницу на базе Disney Plus Hotstar, улучшенную анимацию, горизонтальную прокрутку и многое другое. Если вам интересно, какие потоковые сервисы вы получаете на телевизоре, не беспокойтесь, поскольку он поддерживает все основные платформы, включая Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus Hotstar и 20 других.

Новый Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition получает четырехъядерный процессор Cortex-A53, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ внутренней памяти, три порта HDMI, два порта USB-A, порт Ethernet и разъем для наушников 3,5 мм. Что касается звука, телевизор оснащен динамиками мощностью 20 Вт и звуком DTS-HD.

32-дюймовый вариант телевизора будет доступен с 11 сентября на веб-сайте Xiaomi в Индии, а также на Amazon India. Между тем, 43-дюймовый Mi TV 4A Horizon Edition поступит в продажу с 15 сентября в тех же онлайн-магазинах.

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