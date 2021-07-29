Ожидается, что в августе Xiaomi анонсирует несколько продуктов, таких как Mi MIX 4, Mi CC11 Pro и серию планшетов Mi Pad 5. В нескольких отчетах были раскрыты ключевые характеристики трех вариантов Mi Pad 5. Китайский специалист по аналитике еще раз поделился ключевыми характеристиками трех моделей, чтобы показать, чего ожидать от линейки Mi Pad 5.

В новой утечке говорится, что первым вариантом будет модель с поддержкой 5G с чипом Snapdragon 870, 10,95-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 2K (вероятно, частота обновления 120 Гц), аккумулятором 8720 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт, аккумулятором 48 -мегапиксельная камера и боковым сканером отпечатков пальцев. Его толщина составляет 8,1 мм, а вес — 510 граммов.

Второй вариант также будет оснащен чипом Snapdragon 870, но это будет устройство только с Wi-Fi. В утечке упоминается, что у него 12-мегапиксельная камера вместо 48-мегапиксельной, быстрой зарядки 67 Вт. Говорят, что его другие характеристики почти такие же, как и у первого варианта. Первым и вторым вариантами могут быть модели M210581AC и M210581C, которые были сертифицированы регулирующим органом 3C Китая в начале этого месяца.

Третья модель будет оснащена ЖК-панелью, которая поддерживает разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц. Это будет устройство на базе процессора Snapdragon 860, которое будет предлагать такие характеристики, как быстрая зарядка 33 Вт и 12-мегапиксельная камера. Это может быть устройство Xiaomi 21051182C, которое недавно было одобрено органом 3C.

Инспектор также намекнул о варианте Snapdragon 768G, но не поделился более подробной информацией о его характеристиках. Есть вероятность, что он может дебютировать как устройство Redmi. Он добавил, что в следующем году компания может выпустить 12,9-дюймовый планшет на базе процессора Snapdragon 888 (версия только с Wi-Fi).

Источник — Astera.