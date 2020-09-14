Характеристики Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro полностью рассекречены

Просочились технические характеристики Xiaomi Mi 10T 5G и Mi 10T Pro 5G. Согласно испанскому блогу, оба смартфона будут оснащены Qualcomm Snapdragon 865 SoC и будут иметь одинаковое количество камер и емкость аккумулятора. Основное различие, как утверждается, заключается в основной камере и оперативной памяти. Вариант Pro оснащен 108-мегапиксельным датчиком изображения вместо 64-мегапиксельного датчика Xiaomi Mi 10T 5G. Кроме того, вариант без Pro поставляется с 6 ГБ оперативной памяти.

Согласно испанскому блогу MuyComputer, Xiaomi Mi 10T Pro 5G, а также Mi 10T 5G будут поставляться с Qualcomm Snapdragon 865 SoC, а не Snapdragon 865+, якобы потому, что первый более доступен, чем последний, что в конечном итоге позволит Xiaomi сохранить цены на смартфоны ниже. В отчете также говорится, что Mi 10T 5G будет похож на своего брата Pro, но сэкономит средства с точки зрения ОЗУ и датчиков камеры, чтобы его цена была ниже версии Pro. Эта новость появилась через несколько дней после того, как в Интернет просочилась информация о предполагаемых рендерах смартфонов.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G, как утверждается, будет оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080×2,340 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Говорят, что под капотом он работает на Qualcomm Snapdragon 865 SoC в сочетании с графическим процессором Adreno 650. Телефон оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Считается, что датчик отпечатков пальцев встроен сбоку.

Телефон оснащен 108-мегапиксельным основным датчиком, 20-мегапиксельной широкоугольной камерой и 8-мегапиксельной камерой. На передней панели заявлен 20-мегапиксельный шутер. В телефоне может быть батарея емкостью 5000 мАч с технологией быстрой зарядки, и телефон, как утверждается, работает с MIUI 12 на базе Android 10. Его цена может составлять от 640 евро до 680 евро.

Что касается Xiaomi Mi 10T 5G. Ожидается, что помимо камер и оперативной памяти Xiaomi Mi 10T 5G будет иметь те же характеристики, что и Mi 10T Pro 5G. Он также может поставляться с 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080×2,340 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Говорят, что он работает на Qualcomm Snapdragon 865 SoC в паре с графическим процессором Adreno 650 и может иметь 6 ГБ оперативной памяти. Говорят, что для фотографии в телефоне используется 64-мегапиксельная основная камера, а другие сенсоры точно такие же, как и в версии Pro. Его цена может составлять 550 евро.