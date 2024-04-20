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Характеристики топового смартфона OnePlus Ace 3 Pro слили в сеть до премьеры

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Инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые детали о дизайне и характеристиках этого будущего устройства.

Согласно утечке, OnePlus Ace 3 Pro будет иметь OLED-панель с изогнутыми краями спереди, металлическую среднюю рамку и стеклянную заднюю панель. Задняя часть телефона будет иметь отличный от существующих флагманов OnePlus дизайн.

Экран будет иметь разрешение 1,5K, а внутри устройства будет установлен мощный флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3.

Он будет работать с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Задняя камера будет оснащена главным датчиком на 50 Мп, возможно, это будет тот же датчик камеры IMX890, который используется в OnePlus Ace 3/12R.

Инсайдер также упомянул, что OnePlus Ace 3 Pro может предлагать вариант с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x. Аккумулятор емкостью 6000 мАч с двойными ячейками обеспечит питание такого мощного устройства, а возможность быстрой зарядки мощностью 100 Вт позволит быстро восстановить заряд.

 

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