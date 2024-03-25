Характеристики Samsung Galaxy M55 5G рассекречены незадолго до премьеры

На портале MSPowerUser появилась информация о характеристиках грядущего смартфона Samsung Galaxy M55 5G. Согласно источникам, устройство будет оснащено 6,7-дюймовым sAMOLED-дисплеем, который поразит пользователей разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана составит 1000 нит, что гарантирует яркие и насыщенные цвета.

По предварительным данным, аппаратная платформа смартфона будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Предполагается, что Galaxy M55 5G будет обладать 12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти, которую можно будет расширить до 1 ТБ с помощью карты памяти microSD. Это позволит пользователям хранить большое количество файлов и приложений без необходимости постоянного удаления данных.

Основная камера смартфона будет иметь разрешение 50 Мп и будет поддерживать оптическую стабилизацию изображения (OIS), что позволит получать четкие и стабильные фотографии даже при движении.

В дополнение к этому, устройство будет оснащено ультраширокоугольной камерой на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп, что позволит пользователю замечательно экспериментировать с различными видами съемки. Фронтальная камера также будет иметь высокое разрешение 50 Мп.

Для обеспечения длительной автономной работы смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Согласно информации, предоставленной MSPowerUser, смартфон будет работать на операционной системе Android 14, но в будущем можно ожидать до пяти обновлений операционной системы и поддержку системы безопасности в течение пяти лет.

Среди других характеристик Samsung Galaxy M55 5G стоит отметить наличие Bluetooth 5.2, поддержку NFC и технологию звука Dolby Atmos. Смартфон также будет поддерживать две SIM-карты. Вес смартфона составит 180 граммов. Презентация аппарата ожидается в ближайшие дни.