Характеристики предстоящего телефона OPPO

OPPO анонсировала OPPO K9 5G на базе Snapdragon 768G в прошлом месяце в Китае. Информатор из Китая заявил, что компания работает над еще одним устройством с питанием от SD768G. Хотя его прозвище еще не известно, он поделился всеми характеристиками загадочного телефона.

Согласно информатору, в грядущем телефоне OPPO может быть установлен 6,43-дюймовый дисплей Samsung AMOLED E1 Pro с частотой обновления 120 Гц. Зев 768G чип скорее всего, диск смартфон с LPDDR4x RAM.

Основная камера телефона может включать 64-мегапиксельную основную камеру Samsung GW3, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельную макро-камеру. Для селфи он может иметь 32-мегапиксельную переднюю камеру.

Устройство может быть оснащено аккумулятором емкостью 4500 мАч, который может поддерживать быструю зарядку 50 Вт. Он может иметь другие функции, такие как один динамик, панорамный звук Dolby и экранный сканер отпечатков пальцев. Инспектор также сообщил, что устройство имеет толщину 7,9 мм и вес 174 грамма. Предполагается, что устройство может поставляться с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ по цене около 2499 юаней (~ 386 долларов).

Источник — Astera.