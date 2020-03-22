Характеристики нового смартфона ZTE Axon 11 раскрыты в Сети

Компания ZTE 23 марта проведет презентацию своего смартфона с названием ZTE Axon 11.

Накануне премьеры появились данные о его характеристиках. Как стало известно, ZTE Axon 11 получит процессор Snapdragon 765 или 765G, а такие чипы создавались для среднебюджетных смартфонов.

Данных об оперативной и встроенной памяти не приводят. Также не раскрывают и всех характеристик камеры.

Зато известно, что модель получит 6,6-дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц, а в основной камере будет 64 Мп датчик Bright GW1.

Кроме этого, источник сообщил о наличии 18-ватной зарядки. Больше информации станет известно уже завтра.