Характеристики ноутбуков Microsoft Surface Laptop 6 рассекретили в Сети до анонса

Ноутбуки от компании Microsoft официально еще не представлены, но полные спецификации уже слили в Сеть.

Microsoft Surface Laptop 6 судя по спецификациям получат очень высокую автономность. Производитель обещает обеспечить работу устройства на уровне 20-21 часа, при этом не указывает, при каких задачах ноутбук должен столько проработать.

В основе Surface Laptop 6 будут лежать процессоры серии Intel Raptor Lake. Самым мощным окажется Core i7-1355U. Оперативной памяти установят от 8 до 32 ГБ, SSD накопители от 256 ГБ до 1 ТБ.

По традиции новые Surface Laptop будут с дисплеями, у которых соотношение сторон составит 3:2, при этом диагоналей будет две 13 и 15-дюймов.

В первом варианте разрешение составит 2256х1504 пикселя, во втором — 2496х1664 точек.

О ценах и дате презентации ноутбуков Microsoft Surface Laptop 6 пока не сообщается.