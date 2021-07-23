Индийский бренд смартфонов Micromax уже подтвердил, что 30 июля компания выпустит новое устройство, получившее название Micromax IN 2B. Как видно из названия, телефон станет преемником модели IN 1B, выпущенной в прошлом году.

Утечка, поступившая через типстер, показала, что устройство будет оснащено 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем HD + и водяной выемкой для размещения фронтальной камеры. Внизу телефон будет работать на чипсете Unisoc T610.

Говорят, что телефон имеет дизайн, аналогичный своему предшественнику. Использование Unisoc T610 SoC не приводит к значительному увеличению технических характеристик по сравнению с SoC MediaTek Helio G35 в Micromax IN 1B. Ожидается, что устройство будет в единственном варианте — 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

Что касается камеры, то здесь будет 13-мегапиксельный датчик основной камеры в сочетании с 2-мегапиксельным вторичным датчиком. На лицевой стороне устройства будет 8-мегапиксельная камера для селфи.

Подробности о программном обеспечении телефона пока не известны, но мы ожидаем, что телефон будет работать под управлением операционной системы Android 11 из коробки. Он будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.

Micromax IN 1B был представлен со стартовой ценой 6 999 фунтов стерлингов (~ 94 доллара США), и мы ожидаем, что его преемник появится на индийском рынке с аналогичной ценой. Чтобы знать наверняка, нам придется дождаться официального запуска, которое запланировано на 30 июля.

Источник — Astera.