Характеристики и цены на Honor 50 Lite стали известны перед запуском

В июне Honor анонсировала в Китае смартфоны Honor 50 SE , Honor 50 и Honor 50 Pro . Среди них Honor 50 должен выйти из продажи в Европе 26 октября. Свежая информация, предоставленная Winfuture.de, показывает, что компания также готовится выпустить в Европе еще один телефон под названием Honor 50 Lite. Издание опубликовало технические характеристики, рендеры и цены на модель Lite. Скорее всего, он станет официальным вместе с Honor 50. Обе модели будут поставляться с Google Mobile Services.

Характеристики Honor 50 Lite

Honor 50 Lite будет отличать 6,67-дюймовый FHD + ЖК — панель с таблетками-образный вырез в верхнем левом углу. Он будет оснащен 16-мегапиксельной селфи-камерой. Модуль камеры круглой формы на задней панели будет содержать 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 2-мегапиксельную макро-камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Snapdragon 662 мобильная платформа будет питать устройство. Он будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. В телефоне предустановлена ​​ОС Android 11 на базе Magic UI 5.0 с поддержкой GMS.

Honor 50 Lite будет содержать батарею емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge. Он оснащен другими функциями, такими как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC и боковой сканер отпечатков пальцев.

Honor 50 Lite идентичен Huawei Nova 8i с точки зрения технических характеристик и дизайна. Ожидается, что он будет доставлен в Европу по цене 300 евро (~ 348 долларов США). Nova 8i доступен в Европе по цене 349 евро (~ 405 долларов).