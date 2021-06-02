Характеристики дисплея OnePlus 9T сообщены за несколько месяцев до запуска

OnePlus только что запустил серию OnePlus 9, состоящую из OnePlus 9 , OnePlus 9 Pro и OnePlus 9R . Однако подробности о OnePlus 9T уже начали появляться за несколько месяцев до его выпуска.

OnePlus известен тем, что ежегодно выпускает две флагманские серии смартфонов. В первом полугодии официальный список номеров становится официальным, а во втором полугодии — серия T.

Обычно смартфоны серии OnePlus T называют устройствами с соотношением цены и качества. Похоже, эта тенденция сохранится и в этом году.

Согласно Weibo, предстоящий OnePlus 9T будет оснащен гибким AMOLED-дисплеем LTPO Samsung E4 с разрешением FHD + и переменной частотой обновления 120 Гц (VRR). Другими словами, панель на этом телефоне сможет обновляться до 1 Гц, как экран на OnePlus 9 Pro, Galaxy S21 Ultra и Galaxy Note 20 Ultra .

Кроме того, лидер говорит, что в этом году не будет OnePlus 9T Pro. Следовательно, OnePlus 9 Pro должен оставаться главным флагманским смартфоном бренда до выпуска OnePlus 10 Pro или как там он будет называться.

Источник — Astera.