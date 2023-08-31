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Haoose завершил работу над машинным переводом интерфейса Starfield

Автор На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

Один из участников форума Zone of Games, известный под ником Hoose, объявил о завершении работы над машинным переводом интерфейса игры Starfield на русский язык. Официальная версия игры не будет содержать русскую локализацию.

Haoose завершил работу над машинным переводом интерфейса Starfield

Hoose отметил, что помимо него, другие энтузиасты также принялись за перевод Starfield на русский язык. Одна группа специалистов занимается техническими аспектами, работая с файлами субтитров, в то время как другая группа занимается созданием русских шрифтов.

Напомним, официальная премьера игры Starfield запланирована на 6 сентября 2023 года. Владельцы расширенного издания получат возможность опробовать игру уже с 1 сентября, а эмбарго на публикацию обзоров будет снято уже завтра, после чего сеть заполнится множеством видеороликов по игре Starfield.

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